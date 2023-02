Bireysel kullanıcıların bilgisayar arayışındaki ilk tercihleri, tüm çalışma tarzlarına uygun olan laptoplardan yana oluyor. İş yapış şekillerinin farklılaştığı ve mobilitenin önem kazandığı yeni döneme uygun çözümler sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Nirvana ailesinin en yeni üyesi C370'i duyurdu. Modern tasarım hatları, Windows 11 işletim sistemi ve Intel işlemcisiyle birlikte iyi bir fiyat performans dengesine sahip Nirvana C370, 1.7 kg'lık hafifliği ve 19,6 mm inceliği sayesinde maksimum mobilite sağlıyor.



PREMİUM TASARIMI GÜÇLÜ BİR KULLANICI DENEYİMİ SAĞLIYOR



Modern çalışma tarzları için tasarlanan Casper Nirvana C370, mobiliteyi odak noktasına alan kullanıcıların ihtiyaçlarına yöneliktir. Metalik uzay grisi rengi, Nirvana C370'in tamamını kapsayarak renk bütünlüğü sağlarken şık ve profesyonel tasarımı sayesinde güçlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 1366x768 HD ve Anti-Glare yansıtmasız ekranı sayesinde benzerlerinden ayrılan Casper Nirvana C370, ekstra bir araç kullanılmasına gerek olmadan, klavye kullanımında bilek duruşu göz önünde bulundurularak tasarlanan 135 derecelik uplift menteşe yapısı sayesinde kısa ya da uzun kullanımlarda maksimum konfor sağlıyor.

ULTRA İNCE ÇERÇEVESİYLE GENİŞ EKRAN AYRICALIĞI



Windows 11 işletim sistemine sahip Casper Nirvana C370, 7.4 mm inceliğindeki ekran çerçevesi, 15.6" boyutundaki ekranı ve 220 NIT parlaklığıyla yüksek kalitede görüntüleme deneyimini kullanıcılarıyla buluştururken 1.7 kg hafifliği ile her an her yerde kullanım kolaylığı sağlıyor. Casper Nirvana ailesinin en yeni üyesi C370, Celeron N4000 işlemcilerin yerini alan Intel®'in Celeron N4020 ve Pentium N5030 işlemcileri sayesinde kullanıcıların günlük işlerini kolaylıkla yerine getirmesine imkan sunarken çekirdek performansını da %8 oranında artırıyor. 1 adet HDMI, 2 adet USB 3.0 port girişiyle son derece kolay ve bir o kadar hızlı veri transferi gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Nirvana C370, Intel'in çift antenli Wireless ve Bluetooth 5.1 özellikleri sayesinde tüm kullanıcılarına kesintisiz bağlantının gücünü deneyimleme fırsatı tanıyor.

Yepyeni ve benzersiz bir deneyim sunan Casper Nirvana C370'e https://www.casper.com.tr/laptop-bilgisayar/casper-nirvana-c370# genel linkinden ulaşabilen kullanıcılar, binlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları bir araya getirebilir.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, tüm ürünlerin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor ve yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesine sahip. Casper telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine de başladı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 3. kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.