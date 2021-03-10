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Bilim-Teknoloji

Cezayir'e düşen göktaşının sırrı ortaya çıktı

Cezayir'e düşen göktaşıyla ilgili çalışma tamamladı. Meteorun koptuğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eskiye ait olduğu ileri sürüldü.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 13:07
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Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir'e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı. Analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti. Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi. Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda "Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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