Çığır açacak buluş: Akıncı! ''Dünyanın en moderni olacak''

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÇIKTIĞINDA DÜNYANIN EN MODERNİ OLACAK"

Kocaman bir uçak görüyorsunuz ama bizim için o 2 buçuk metrelik uçak hepsinin babası. Bu 20 metre kanat açıklığı olan bir uçak. Çıktığında dünyanın en moderni olacak. Çünkü teknoloji biliyorsunuz çok hızlı ilerliyor. Geçen sene aldığınız cep telefonu ile bu sene aldığınız cep telefonu bir mi? Teknolojide o kadar inanılmaz bir hız var ki, genelde en son yapılan en iyi oluyor. Tabi bu bir yarış sürekli daha iyisi çıkıyor.

"PROJELERDE YERLİ KATKISI YÜZDE 15’LERDEN YÜZDE 65’LERE ÇIKARILDI"

Akıncı büyük bir proje, çok alt bileşeni olan çok alt sistemi olan önünde akıllı radarı olan, elektronik harp sistemleri var. Türkiye artık yüzde 15’lerden yüzde 65’lere yerli katkısını getirdi dedik. Son 15 senede kendi akıllı mühimmatlarını yaptı. Bakın bunların hiçbirini yurt dışından alamıyorsunuz. Yani ROKETSAN Türkiye’nin seyir füzesini yaptı. 300-400 kilometreden akıllı bir şekilde gidip vurabilen füzeler ki bu Akıncı’ya da takılacak. Bunlar hep yurt dışından aldığımız şeylerdi. Hem koordinat güdümlü hem lazer güdümlü.

"SAVAŞ UÇAĞI ALABİLİYORSUNUZ İHA VE SİHA ALAMIYORSUNUZ"

Şayet politik ortam o gün uygun değilse bunların hiçbirini alamıyorsunuz. Mesela savaş uçağını alabiliyorsunuz değil mi ama İHA’yı SİHA’yı niye alamıyorsunuz? İHA’yla SİHA’yla mesela savaş açacak değilsiniz kimseye, terörle mücadelede kullanılacak. Savaş uçağı ama başka bir devlete karşı savaşta kullanılmak için alınıyor değil mi? Savaş uçağını alabiliyorsunuz İHA, SİHA vermiyor. Niye? Bir tek terörle mücadelede kullanılacak diye.

Geçenlerde tam gün motor testi yaptı. Bizim için çocuğun, bebeğin büyümeye başlaması gibi bir şey. Şimdi yeni doğdu gibi düşünün.

AKINCININ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİNDEN FARKI NE?

Bir kere havadan havaya taarruz kabiliyeti olacak. TÜBİTAK buna özel mühimmatlar yapıyor. ASELSAN da önüne çok özel bir radar yapıyor ve savaş uçaklarını görebilecek. Bunun yanında savaş uçaklarını görüp uzaktan TÜBİTAK'ın da geliştirdiği füzelerle vurabilecek. Çok stratejik görevler icra edebilecek. Elektronik harp kabiliyetleri olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek. Bunları insansız bir şekilde yapacak. Filo gibi de uçabilecekler. Bu uçak 5,5 ton, 1,5 tona kadar da yük taşıyabiliyor. Bunun bir farklı sınıfı biraz daha yüksek hızlarda uçan insansız savaş uçağı artık. Akıncı çok büyük bir proje. İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz.