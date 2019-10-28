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Çin: 2020'de Ay'a bir sonraki yıl da Mars'a gideceğiz

Çin, 2020'de Chang'e-5 Ay misyonunun, bir sonraki yıl ise bir Mars görevinin başlatılacağını duyurdu.

  • Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi
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Çin, Ay'dan numune toplanması ve Dünya'ya geri getirilmesi amacıyla 2020'de Chang'e-5 Ay sondasını başlatacağını duyurdu. Ülke ayrıca, 2021'de Mars'ı araştırmak, yüzeyine inmek ve keşfetmek için bir Mars görevi başlatacağını duyurdu.
 
Çin Halkının Siyasi İstişare Konferansı (CPPCC) Ulusal Komite üyesi olan Wu Yanhua, "Ay'dan numune toplanması ve Dünya'ya geri getirilmesi amacıyla 2020 yılında Chang'e-5 Ay görevini başlatacağız. Ayrıca 2021'de Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı Wu Weiren'ın tasarımıyla Mars'ı araştırmak, yüzeyine inmek ve keşfetmek için bir Mars görevi başlatacağız" ifadelerini kullandı.
 
Wu ayrıca, "Çin'in 60 yıllık havacılık tarihinde çok şey başardık, ancak hala havacılığın büyük güçlerinin gerisinde kaldık. Yani, yetişmek için hızımızı arttırmamız gerekiyor." dedi.
 
Wu bu yılın başında Ay'ın görünmeyen tarafına inen Chang'e-4 uzay aracı ile ilgili bilgiler verdi. Wu, "Ay'ın arka yüzünde yaklaşık 14 gün gece oluyor ve bu geceler oldukça soğuk yaklaşık eksi 190 derece. Bu soğuk gecelerde onları kış uykusuna koymak zorundayız çünkü bu soğuklukta güneş panellerine enerji gelmeden dayanmaları mümkün değil.” dedi.
 
Chang'e-4, 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Çin, Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.
 
ÜÇ AŞAMALI AY PROGRAMININ İKİ AŞAMASI BAŞARIYLA GEÇİLDİ
 
Çin'in ay programı üç aşamadan oluşuyor bunlar, Ay yörüngesine gitme, Ay yüzeyine iniş ve geri dönüş. İlk iki aşama tamamlandı ve bir sonraki aşama ise Chang'e-5 sondası ile Ay'dan 2 kilogram örnek toplamak ve onları dünyaya getirmek olacak.
 
Çin ayrıca, ay keşif programının dördüncü aşaması için plan hazırlıyor.
 
Wu, programın dördüncü aşamasında, ayın güney kutup bölgesinde zeki robotlar kullanarak bilimsel algılama yapacak ve karmaşık Ay ortamında uzun vadeli keşifler gerçekleştireceğini söyledi.
 
Wu, Ay'ın güney kutbunda bazı eski kraterler ve donmuş su olabileceğini ve bunun da büyük araştırma değeri olduğunu söyledi.
 

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