Çin altıncı nesil savaş uçağına odaklandı

Çin'in 2035 yılından daha önce inşa etmeye hazırlandığı altıncı nesil savaş uçağında görünmezlik (stealth) teknolojisi ve yapay zeka kullanımının öne çıkması bekleniyor.

J-20 ve J-10'un geliştirilme sürecüne katılan Chengdu Uçak Araştırma ve Tasarım Enstitüsü'nün baş mimarı Wang Haifeng, "Çin’in altıncı nesil savaş uçağı 2035 ya da daha erken bir zamanda ortaya çıkacak." dedi.

Wang, altıncı nesil savaş uçağının yapay zekaya ve aerodinamik tasarımla daha da yüksek gizlilik kabiliyetine sahip olacağını, ayrıca Çin'in ihtiyaçlarına göre lazer silahı, adaptif motorlar, hipersonik silahlar ve sürü savaşı gibi yeni teknolojilerin de yeni uçağa eklenebileceğini söyledi.

Çin yeni nesil savaş uçağında geride kalmak istemiyor

Fransa ve Almanya, 2040 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen yeni nesil bir savaş uçağı sistemini ortaklaşa kuracaklarını açıklamıştı. İngiltere de, Temmuz 2018'de Tempest adlı altıncı nesil savaş uçağı geliştirme programını açıklamış, aynı zamanda ABD, Rusya ve Japonya gibi diğer ülkeler de kendi altıncı nesil savaş uçaklarını geliştirdikleri bildirilmişti.

Bu gelişmelerden yola çıkarak uzmanlar, "Çin'in altıncı nesil savaş uçağı projesi açıklamalarının her ne kadar resmi bir ağızdan yapılmasa da, Çin'in gelecekteki savaş uçağının şekillendirilmesinde kritik rol oynayacak 6 bin 620 tonluk, 17 bin metreküplük bir FL-62 transonik rüzgar tüneli inşa ettiği biliniyor. Bu gelişme ve yapılan açıklamalar gösteriyor ki Çin bu yarışta geri kalmak istememiyor." diyor.