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Çin Ay'ın karanlık yüzeyine indi

Çin’in Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracının yumuşak bir iniş yaptığı bildirildi.

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Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), geçen ay uzaya gönderilen Çang’ı-4  insansız uzay keşif aracının Ay'ın dünyadan görünmeyen karanlık yüzüne yerel  saatle 10.26'da başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu. Keşif aracı iniş yaptığı  yerden ilk fotoğrafları da gönderdi.
 
Ay’ın karanlık tarafına inen ilk keşif aracı olan Çang’ı-4, derin uzay  gözlemi ve Ay’ın diğer bölgesinde daha fazla araştırma imkanı sağlayacak. Bununla  birlikte keşif aracı Ay’da çeşitli minerallerin incelenmesi ve örnekler  toplanması için de kullanılacak.
 
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çang'ı-4'ün geçen hafta Ay’ın karanlık  tarafına iniş hazırlığı yaptığını ve bu kapsamda Çinli bilim adamlarının iniş  hazırlıkları için görüntüleme aygıtlarını ve ölçüm dedektörlerini kontrol  ettiğini açıklamıştı.
 
 
Çang'ı-4, 7 Aralık’ta Uzun Yürüyüş 3B roketiyle Ay'daki Von Karman  kraterine inmek üzere gönderilmişti.
 
Çang’ı-4’ün başarılı inişi derin uzay araştırmaları için dönüm noktası  olarak görülüyor. Ay, radyo sinyallerinin karanlık tarafa erişimini engellediği  için o bölgeyle dünya arasında doğrudan iletişim kurulamıyor.
 
CNSA da bu engeli ortadan kaldırmak ve  Çang’ı-4 ile iletişim  kurabilmek için Çüeçiao İletişim Uydusu’nu mayıs ayında dünyadan 455 bin  kilometre uzaklıktaki İkinci Lagrangian (L2) noktasında bulunan yörüngeye  göndermişti.
 
Çin, geçen kasım ayında da Ay’ın karanlık tarafını görüntülemiş, yer  şekillerinin fotoğraflarını dünyaya aktarmıştı.
 
Çang’ı-3 insansız keşif aracını da Ay’a 2013'te gönderen Çin, sıradaki  insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanıyor.

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