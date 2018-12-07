Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' uzay aracı gönderiyor: İşte detaylar

Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen Çin, bugün tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Uzak doğu ülkesi, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne bir keşif aracı indirmek için artık son aşamalara geldi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Chang'e 4 ismini verdiği görev, Türkiye saatiyle bugün 21.30'da başlayacak. Long March 3B roketinin üzerinde kalkışa geçecek olan Chang'e 4'ün 31 Aralık 2018'de yüzeye iniş yapması bekleniyor. Görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçecek.

Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.

Ay'ın uzak yüzü

Ay'ın uzak yüzüne iniş yapmak, yakın yüzüne iniş yapmaya göre çok daha zorlayıcı bir işlem. Zira burada Dünya ile doğrudan bir bağlantı kurulamıyor. Yani Yeryüzü'ndeki araştırmacıların uzay aracıyla iletişime geçmesi mümkün olmuyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu engeli aşmak için geçtiğimiz Mayıs aylarında uzaya Queqiao isimli bir uyduyu fırlatmıştı.

Haziran ayında Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Ay yüzeyinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan uydu, burada keşif araçları ve Dünya arasında bir köprü görevi görecek. İniş aracından uyduya gönderilen bilgiler buradan Çin'in kontrol merkezine ulaşacak.

Görevin üç farklı amacı bulunuyor

Geçtiğimiz ay Chang'e 4 ilgili bir makale yayınlayan University of Chinese Academy of Sciences araştırmacısı Yingzhuo Jia, görevin üç farklı ana hedefi olduğunu belirtti. Buna göre Chang'e 4'ün hedefleri şu şekilde:

-Ay yüzeyinde düşük frekansta bir radyo-astronomik çalışma gerçekleştirmek.

-Keşif aracının menzili içerisinde Ay'ın uzak yüzünün yapısal özelliklerini incelemek.

-Ay'ın uzak yüzünde topoğrafik ve mineralojik yapıyı incelemeye yönelik çalışmalar yapmak.

Radyo-astronomik çalışma kısmı oldukça enteresan zira bilim insanları çok uzun bir süredir Ay'ın uzak yüzünün bu alanda çalışmalar yapmak için çok uygun bir ortam sunacağını düşünüyordu. Dünya'nın iyonosferi, insan-yapımı radyo frekansları ve auroral radyasyon burada herhangi bir etkiye sahip değil.

2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.

Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman isimli kratere iniş yapacak. Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden olduğu düşünülen Von Karman, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.

Çin, Ay'da bir rekora imza atmıştı

Uzay araştırmaları tarihi boyunca Ay'a iniş yapma başarısını gösterebilen yalnızca üç ülke bulunuyor. Çin; ABD ve Rusya (Luna 24) ile birlikte elit üçlü olarak tanımlayabileceğimiz bu grubun bir parçası. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013'te uzaya fırlattığı Chang'e 3, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'te Ay'ın yüzeyine iniş yapmıştı.

Chang'e 3 görevi de tıpkı Chang'e 4 gibi iki farklı uzay aracından oluşuyordu. Görevin keşif aracı kısmı olan Yutu, "Ay'da en uzun süre faaliyet gösteren keşif aracı" ünvanına sahip. Yüzeyde çeşitli deneyler gerçekleştirip Dünya'ya inanılmaz fotoğraflar gönderen uzay aracı, iki buçuk yıllık Ay macerasının ardından 31 Temmuz 2016'da işlevselliğini tamamıyla yitirmişti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Chang'e 4'ün fırlatış anlarını canlı olarak yayınlaması beklenmiyor.

(Donanım Haber)