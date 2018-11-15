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Çin Ay’ın karanlık yüzünü görüntüledi

Çin'in uzaya gönderdiği 'Longciang-2' adlı uydu, Ay’ın karanlık tarafındaki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntüledi.

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Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.
 
Yüzeydeki kraterleri ve çeşitli yer şekillerini görüntüleyen Longciang-2 uydusunun gönderdiği fotoğrafların bazılarında Dünya arka planda küçük bir şekilde yer alırken, Ay yüzeyinin çoğu ise karanlık şekilde görülüyor.
 
Yüksek çözünürlüklü mikro kameralar ile optik görüntüleme dedektörlerine sahip Longciang-1 ve Longciang-2 mikro uyduları, mayıs ayında Ay görevleri için iletişim uydusu olarak görev yapacak Çüeçiao adlı uydu ile uzaya fırlatılmıştı.
 
Çüeçiao, bu yıl sonunda Ay’a gönderilmesi planlanan "Çang'ı-4" uzay aracının Dünya ile Ay arasında iletişim kurması için İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye gönderilmişti.
 
Çin, Çang’ı-4 Ay Keşif Aracı'nı bu yıl sonuna doğru, Çang’ı-5'i de gelecek yıl Ay’a göndermeyi planlıyor. Mars’a ilk keşif aracını 2020’de gönderecek Çin, 2029’da da Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı planlıyor.

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