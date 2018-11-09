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Çin, hava erken ikaz görevine uyarlanmış İnsansız Hava Aracı sistemini tanıttı

Çin, Airshow China 2018’de tanıttığı sistemlere bir yenisini daha ekledi. China Electronics Technology Group Corporation (CETGC), Hava erken ikaz görevine uyarlanmış İHA (İnsansız Hava Aracı) sistemini tanıttı.

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Alanında ilk olarak nitelendirilen sistem, JY-300 adıyla tanıtıldı. Caihong-4 (CH-4) insansız hava aracı ile benzer boyutlarda olan platform, 11 metre uzunluğunda ve 20 metre kanat açıklığına sahip.
 
Sabit aktif faz taramalı radar da dahil olmak üzere birçok radar ve sensör ile donatılan platform, farklı iklim ve ortam koşullarında görev yapabiliyor.
 
Turboprop motorla donatılan platform, bin kilometre menzilde görev yapabiliyor ve 5 bin metre irtifaya yükselebiliyor. Kısıtlı da olsa düşük bütçeli hava erken uyarı çözümü sunan JY-300, radarlarını gövdesinin iki yanında taşıyor.
 
Sayısal faz açıklıklı radar sayesinde düşük irtifadan uçan tehditleri de görüntüleyebilen platform, yerdeki hareketliliği de izleyebiliyor. 
 
(C4Defence)

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