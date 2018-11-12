Çin, içerisinde AK-47 (Kalaşnikof) silahı bulunan dronunu tanıttı

10.000 - 13.000 metre irtifada 15 saat boyunca havada kalabilen drone, kuantum radarların arasından Çin'in dikkat çeken bir diğer özel silahı oldu. Çinli yetkililer, drone'un bu güne değin geliştirilmiş en gelişkin savaş drone'u olduğunu belirtiyorlar.

Bu drone ile akıllara gelen bir başka Çin savaş uçağı da Dark Sword isimli insansız hava aracı oluyor. Proje o kadar gizli tutuluyor ki halen geliştirilip geliştirilmediği dahi belirsiz durumda.

Silah olarak AK-47'ye ev sahipliği yapan drone'a 'uçan Kalaşnikof' lakabı takıldı.

CH-7 10 metre uzunluğunda ve 22 metrelik bir kanat açıklığına sahip.

Drone 10-13 kilometrelik bir irtifada 15 saat boyunca havada kalabiliyor.