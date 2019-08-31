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Çin iki yeni deneysel uydusunu yörüngeye gönderdi

Çin, bugün 2 adet deneysel uydusunu Kuaizhou-1A roketi ile Kuzeybatı Çin'in Gansu eyaletindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bugün, Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) geliştirdiği, teknolojik deneyler için kullanılacak 2 adet uydunun Kuaizhou-1A roketi ile Kuzeybatı Çin'in Gansu eyaletindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 07:41'de yörüngesine gönderildiği bildirildi.
 
Fırlatılan uydulardan biri, Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) Mikrouydular Yenilik Akademisi tarafından geliştirildi ve mikro yerçekimi teknolojisi deneyleri için kullanılacak.
 
Diğer uydu ise, özel bir Çin ticari uzay şirketi olan Spacety Co Ltd (Changsha) tarafından geliştirildi ve güneş yelkenli uydu teknolojisini test etmek için kullanılacak.
 
Mikro yerçekimi teknolojisi deney uydusu CAS'ın uzay bilimleri programının ikinci aşamasına aittir. CAS'ın ilk aşamadaki uzay bilimleri programında, karanlık madde aramak için DAMPE, dünyanın ilk kuantum uydusu ve Çin'in ilk X-ışını uzay teleskopu olan HXMT de dâhil olmak üzere bir dizi uzay bilimi uydusu uzaya gönderildi.
 
Önümüzdeki üç ila dört yıl içinde Çin, Yerçekimi Dalgası Elektromanyetik Muadili Tüm Gökyüzü Monitörü (GECAM), Gelişmiş Uzay kaynaklı Güneş Gözlemevi (ASO-S), Einstein-Probe (EP), Güneş rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Link Gezgini (SMILE) uyduları dâhil olmak üzere yeni uzay bilimleri uydularını göndermeyi planlıyor. Bu uydularla Çin, yerçekimi dalgaları, kara delikler, güneş sistemi ile insanlık arasındaki ilişkiyi, evrenin kökenini ve evrimini incelemeyi amaçlıyor. 

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