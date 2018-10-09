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Çin, ikiz uzaktan algılama uydularını uzaya gönderdi

Çin’in, Yaogan-32 serisine ait ikiz uzaktan algılama uydularını uzaya fırlattığı bildirildi.

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Şinhua ajansının haberine göre, Yaogan-32 serisine ait ikiz uzaktan algılama uyduları ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş)- 2C tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.      
 
Önceden planlanmış yörüngelerine giren uydular, elektromanyetik çevre gözlemi ve adı açıklanmayan çeşitli teknolojilerin test edilmesinde kullanılacak.      
 
Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş-2C roket ailesinin 286’ncı görevi olduğu belirtildi.      
 
ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.    

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