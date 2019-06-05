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Çin ilk kez denizden uzaya roket fırlattı

Çin Ulusal Uzay Ajansı, ülkenin ilk kez denizden uzaya roket fırlattığını duyurdu. `A Long March 11´ (Uzun Bir Yürüyüş) adı verilen roket, `Yellow Sea´ adlı gemiden fırlatıldı.

  • DHA
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Roketin, ikisi deneysel ve beşi ticari olmak üzere yedi uydu taşıdığı açıklandı. Uzay programlarına Rusya ve Japony'dan daha fazla harcama yapan Çin´in hareketli platformlardan roket fırlatabilme teknolojisine sahip olduğu gözler önüne serildi.
 
Senenin başında ayın uzak yüzüne araç indiren tek ülke olan Çin, ayda bir üs kurmak ve Mars´a bir sondaj aracı yollama planlarını duyurmuştu

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