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Çin interneti 'gökkuşağı bulutu' ile uzaya taşıdı

Çin, bu gece Hongyun-1 (gökkuşağı bulutu) adlı iletişim uydusunu Long March 11 roketi ile Çin'in Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeine başarıyla gönderdi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Endüstrisi Şirketi (CASIC) tarafından 2016 yılında ilan edilen 'gökkuşağı bulutu' anlamına gelen, düşük yörüngeli genişbant iletişim uydusu olan Hongyun-1 uzayda İnternet ağı oluşturacak sistemin ilk uydusu. 
 
CASIC sözcüsü Hou Xiufeng, bu sistemin 2022'ye kadar 156 uyduya sahip olmasının hedeflendiğini böylece dünyanın büyük bir bölümüne uzaydan internet erişimi sağlanacağını söyledi.
 
Hongyun-1 ayrıca Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) geniş bant iletişim teknolojilerini doğrulamak için kullanılacak. Ve ayrıca uydu AIS (otomatik tanımlama sistemi), ADS-B (otomatik bağımlı gözetim) ve DCS (veri toplama sistemi) yüklerini taşımakta.
 
Fırlatma esnasında gökyüzünde ilginç görüntüler de oluştu. Yerel halk görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
 
 
 
 
 
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