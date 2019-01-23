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Çin, internetten 7 milyon içeriği kaldırdı

Çin Siber İdaresi, 7 milyon çevrimiçi bilgiyi ve binlerce uygulamayı zararlı bilgiler içerdiğini iddia ederek sildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin Siber İdaresi’nden (CAC) bugün yapılan açıklamada, kabul edilemez ve zararlı bilgilerin temizlenmesinin bir parçası olarak 7 milyon çevrimiçi bilginin ve binlerce uygulamanın sildiğini belirtildi.
 
Bu ay başlayan uygulama kapsamında silinen çevrimiçi bilgilerin ve uygulamaların yanı sıra 733 web sitesinin kapatıldığı ve 9 bin 382 mobil uygulamanın da silindiğini açıklandı.
 
CAC, Kasım 2018’den bu yana siyasi olarak zararlı bilgilerin yayılmasını ve Komünist Partinin tarihini tahrif etmeyi amaçlayan bilgiler içeren ihlaller nedeniyle bağımsız haber sağlayıcıların 9 bin 800 sosyal medya hesabını da sildi.

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