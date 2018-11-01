Çin kuantum radarının prototipini üretti

Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi.
Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi.
Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti.
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