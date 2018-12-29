Çin 'Küresel İnternet Uydu Sistemi'nin ilk uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin, dünya geneline internet iletişimi sağlamayı hedefleyen ve 300'ün üzerinde uydudan oluaşacak olan Hongyan Projesinin ilk uydusunu yörüngesine başarıyla gönderdi.

Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC), "Hongyan Küresel İnternet Uydu Sistemi projesinin ilk kullanımı için 60 uyduya ihtiyacımız var. Bu ilk aşama için gerekli olan 60 uydu 2023 yılına kadar yörüngesinde olacak, 300 uydu ise 2025 yılına kadar tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

Sistemin ayrıca iletişim, veri toplama, gemi tanımlama ve izleme, mobil yayıncılık, navigasyon sinyallerini geliştirme gibi bir çok sivil hizmeti de sağlaması öngörülüyor.

Çin Uzay Teknoloji Akademisi (CAST) kıdemli başkan yardımcısı Shi Pingyan, "Bu sistem, gelecekteki uydu genişbant erişimimiz ve mevcut telekomünikasyon teknolojimizle, Nesnelerin İnterneti gibi hizmetler için küresel bir çözüm sunacak" dedi..

Hongyan, Hongyun'u takip ediyor

Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Endüstri Şirketi'nin (CASC) yan kuruluşu olan Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASIC) 24 Aralık’ta ilk Hongyun (gökkuşağı bulutu) uydusunu yörüngesine göndermişti. Bu sistem de 156 uydudan oluşcak ve uzayda İnternet ağı oluşturacak bir sistem.

Çin, Hongyan ve Hongyun intermet ağı sistemleri ile uzayda yaklaşık 500 uyduluk bir internet ağı kurarak dünyanın her yerine internet hizmeti sunmayı hedefliyor