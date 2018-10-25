Çin, okyanusları gözlemlemek için Hayyang-2B (HY-2B) uydusunu uzaya fırlattı

Fırlatmanın Uzun Yürüyüş roket ailesinin 288. uzay misyonu olduğu, uydunun tüm hava şartlarında gün boyunca çalışabilme kabiliyetinin bulunduğu ifade edildi.

Okyanuslardaki gerçek zamanlı yüzey sıcaklığı, yüzeydeki rüzgarların hızı, okyanuslara yağan yağmur ve buharlaşma durumunu takip edeceği kaydedilen uydunun, ekolojik durum ve kaynakların gözlemlenmesi için de kullanılacağı bildirildi.

HY-2B'nin daha sonra fırlatılması planlanan HY-2C ve HY-2D uydularıyla okyanus gözleminde bir uydu ağı oluşturacağı, hizmet süresinin 5 yıl olduğu belirtildi.

Çin, okyanus ve deniz gözlem uydularından HY-1A'yı Mayıs 2002'de, HY-1B'yi de Nisan 2007'de, HY-1C'i de geçen ay uzaya ay fırlatmıştı.