Çin, önümüzdeki yıl Mars görevinin başlatılacağını duyurdu

Çin, Ay'dan numune toplanması ve Dünya'ya geri getirilmesi amacıyla bu yılın sonunda Chang'e-5 Ay sondasını başlatacğını duyurdu. Ülke ayrıca, 2020'de Mars'ı araştırmak, yüzeyine inmek ve keşfetmek için bir Mars görevi başlatacağını duyurdu.

Çin Halkının Siyasi İstişare Konferansı (CPPCC) Ulusal Komite üyesi olan Wu Yanhua Pazar günü yaptığı açıklamada, "Ay'dan numune toplanması ve Dünya'ya geri getirilmesi amacıyla bu yıl sonunda Chang'e-5 Ay görevini başlatacağız. Ayrıca 2020'de Çin'in Ay keşif programının baş tasarımcısı Wu Weiren'ın tasarımıyla Mars'ı araştırmak, yüzeyine inmek ve keşfetmek için bir Mars görevi başlatacağız" denildi.

Wu ayrıca, "Çin'in 60 yıllık havacılık tarihinde çok şey başardık, ancak hala havacılığın büyük güçlerinin gerisinde kaldık. Yani, yetişmek için hızımızı arttırmamız gerekiyor." dedi.

Wu bu yılın başında Ay'ın görünmeyen tarafına inen Chang'e-4 uzay aracı ile ilgili bilgiler verdi. Wu, "Ay'ın arka yüzünde yaklaşık 14 gün gece oluyor ve bu geceler oldukça soğuk yaklaşık eksi 190 derece. Bu soğuk gecelerde onları kış uykusuna koymak zorundayız çünkü bu soğuklukta güneş panellerine enerji gelmeden dayanmaları mümkün değil.” dedi.

Devamında "Chang'e-4, üçüncü kış uykysy dönenini atlattı şimdi normal durumda çalışıyor. Araç iniş alanının arazisinin araştırılması başarıyla tamamlandı şimdi indiği yerden kuzeybatıya doğru gidiyor." açıklamasında bulundu.

Chang'e-4, 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Çin, Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.