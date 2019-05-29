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Çin ordusu bilgisayarlarından Windows´u kaldırıyor

Çin hükümeti, Çin ordusunda kullanılan bilgisayarlardan Windows işletim sistemlerini kaldırıp kendi geliştirdikleri sistemi yerleştirmeyi planlıyor.

  • DHA
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Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarına teknoloji savaşları da eklendi.
 
Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence´in aktardığına göre, Çin, ABD´nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.
 
Habere göre Çin hükümeti `gizlilik aracılığıyla güvenlik´ yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.
 
Yeni geliştirilecek sistem `İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu´ adıyla bir birim oluşturulacak ve bu brim doğrudan Çin Komunist Partisi Merkez Komitesi´ne bağlanacak.
 
Grubun, Çin´deki endüstriyel kontrol sistemlerinin yüzde 70´inde kullanılan Almanya´nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsü'nün (PLC) de Çin´in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.
 
ABD´de 2018 yılında ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Birimi´nden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.
 
90´lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içersinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.

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