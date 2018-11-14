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Çin, uzaydaki varlığını arttırmayı planlıyor

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Hava Kuvvetleri, havacılık alanında birinci sınıf stratejik güç olmaya yönelik planı çerçevesinde uzaydaki varlığını arttırmayı planlıyor.

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Çin ordusu, birinci sınıf hava kuvvetleri olma planı çerçevesinde uzaydaki varlığını arttırmayı planladığını belirtildi.
Açıklamaya göre, planın ilk aşamasında 2020'ye kadar stratejik havacılık kuvvetlerinin kurulması, hava ve uzaydaki imkanları bir araya getirecek stratejik havacılık altyapısının oluşturulması ve ayrıca savunma ile taarruz operasyonlarındaki becerilerin arttırılması amaçlanıyor.
 
2020'ye kadar koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesinden sonra ikinci aşamada hava kuvvetleri için yeni silahların geliştirilmesi, 2035'e kadar da tamamen modern stratejik bir hava kuvvetleri kurulması planlanıyor.
 
Planın üçüncü aşamasında ise, yüzyılın ortasına kadar ‘büyük bir güç' olarak Çin'in pozisyonunu destekleyecek birinci sınıf bir hava kuvvetleri kurulması isteniyor.
 
(Sputnik)

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