Çin, silah testlerine geçtiğimiz günlerde bir yenisini ekledi
Ramjet motorlu HD-1 seyir füzesinin testlerini gerçekleştiren Pekin yönetimi, sistemin Rus-Hint BrahMos sistemine bir rakip olabileceği iddiasında bulundu.
BrahMos’un pazarına yönelik geliştirilen HD-1’in rakibinden daha düşük maliyetli ve daha kullanışlı olacağı da iddialara eklendi. Sistemi, Çin merkezli özel bir firma olan Guangdong Hongda Blasting Company (GHBC) geliştirdi.
HD-1 sistemi, füze, fırlatıcı, komuta ve kontrol ünitesi, hedef tespit ve destek sistemlerinden oluşuyor. Süpersonik sistem, uçak, gemi gibi platformların yanı sıra kara konuşlu birimlerden de ateşlenebilecek. HD-1 porjesine yapılacak toplam yatırımın 188 milyon Amerikan Doları’nı bulması bekleniyor.
(C4Defence)
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