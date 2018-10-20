Çin, silah testlerine geçtiğimiz günlerde bir yenisini ekledi

BrahMos’un pazarına yönelik geliştirilen HD-1’in rakibinden daha düşük maliyetli ve daha kullanışlı olacağı da iddialara eklendi. Sistemi, Çin merkezli özel bir firma olan Guangdong Hongda Blasting Company (GHBC) geliştirdi.

HD-1 sistemi, füze, fırlatıcı, komuta ve kontrol ünitesi, hedef tespit ve destek sistemlerinden oluşuyor. Süpersonik sistem, uçak, gemi gibi platformların yanı sıra kara konuşlu birimlerden de ateşlenebilecek. HD-1 porjesine yapılacak toplam yatırımın 188 milyon Amerikan Doları’nı bulması bekleniyor.

(C4Defence)