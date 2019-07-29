Rayların ‘roketi’

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Çin süper hızlı tren inşa ediyor

İki Çin şehri arasında hızı 800 kilometreye ulaşabilecek ‘roket’ tren inşa ediliyor. Çengdu-Çongçing hattında çalışacak tren yolculuğu 30 dakikaya indirecek.

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Çin saatte 800 kilometre hıza ulaşabilecek süper hızlı tren inşa ediyor. Siçuan eyaletindeki Çengdu ve Çongçing arasındaki demiryolu bağlantısı için yapılan plan şu anda Şanghay Pudong Havaalanı ve şehir arasındaki hatta kullanılan maglev (manyetik kaldırma) teknolojisini içeriyor. Şanghay’ın maglev treni hâlihazırda dünyanın en hızlı ticari treni.

TESTLER YAPILIYOR 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Çengdu-Çongçing hattında çalışacak tren 600 ila 800 km/saat hızla gidecek ve böylelikle iki şehir arasındaki yolculuk süresi sadece yarım saate inecek. Ticari uçak yolculukları da 880 ila 930 km/saat hızla yapılıyor. Çengdu merkezli bir üniversite halen yüksek hızlı maglev treni üzerinde testler yapıyor. Süper hızlı hattın ne zaman açılabileceğine dair henüz bir işaret yok. 

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