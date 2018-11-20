Çin, tek roket ile yörüngeye 5 uydu gönderdi Çin, bugün kuzeybatı Çin'de bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-2 roketiyle Shiyan-6 isimli yeni bir uzay ortamı araştırma uydusu ve dört Nano Uydu'yu yörüngesine fırlattı.