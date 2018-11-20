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Çin, tek roket ile yörüngeye 5 uydu gönderdi

Çin, bugün kuzeybatı Çin'de bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-2 roketiyle Shiyan-6 isimli yeni bir uzay ortamı araştırma uydusu ve dört Nano Uydu'yu yörüngesine fırlattı.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Uydular önceden ayarlanmış yörüngesine başarıyla ulaştı
 
Shiyan-6'nın uzay ortamı keşif deneylerini yürütmek için kullanılacaği bilgisi verilirken, uydunun tam amacı ve yapacağı görev gizli tutuluyor.
 
Nano Uydu'lar 1 ila 10 kilogram arasında değişen küçük yapay uydulara denir 
 
Bu fırlatma ile birlikte Long March roket serisi 292. uçuş görevine ulaştı

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