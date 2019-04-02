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Çin, Tianlian 2-01 uydusunu yörüngeye gönderdi

Çin, Tianlian 2-01 uydusunu Long March 3B (Uzun Yürüyüş-3B) roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla yolladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin'in izleme ve veri aktarma uyduları, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilmiştir ve konsept olarak Amerikan İzleme ve Veri Aktarımı Uydu Sistemine (TDRSS) benzemektedir. Sistem, yörüngede dönen uzay aracı ve yer kontrolü arasındaki gerçek zamana yakın iletişimi desteklemek üzere tasarlanmış olup gelecekteki alan projelerini desteklemek için yer tabanlı alan izleme ve telemetri istasyonlarını tamamlaması planlanıyor.
 
Tianlian-2 uydu serisi, bu uydu dizisinin ikinci neslini temsil ediyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, DFH-4 uydu platformuna dayanmaktadır.
 
DFH-4, Çin'de yüksek güç, güçlü taşıma kapasitesi ve daha uzun servis ömrü olan üçüncü nesil iletişim uydu platformudur. Bir itiş modülü, servis modülleri ve güneş panellerinden oluşur.
 
Long March 3A'dan geliştirilen Long March 3B şu anda Çin uzay fırlatma filosundaki en güçlü fırlatma aracıdır.
 
Roket, 11 bin 200 kilogramlık bir uyduyu alçak dünya yörüngesine veya 5 bin 100 kilogramlık bir kargoyu bir jeosenkron dünya yörüngesine fırlatabilir.

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