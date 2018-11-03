Çin, Tilt-Rotor İHA’yı tanıttı

CH-10 olarak adlandırılan sistem, bir tilt-rotor aasabit kanatlı İHA. Platform helikopter gibi dikey kalkış gerçekleştirebiliyor ve sabit kanatlı bir hava aracı gibi hareketine devam ediyor.

Uçuş modları arasında gerçekleşen değişim, rotorların ileri hareketi ile değişiyor. Keşif ve taarruz görevlerinde de kullanılabildiği açıklanan sistem, tespit, arama, röle, hedef tespit görevlerini de icra edebilecek donanımlar taşıyabiliyor.

Gelecek hafta Zhuhai Airshow’da sergilenecek olan platform, orta ve büyük boyutlu gemilere iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor.

(C4Defence)