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Çin uzaya yapay Ay fırlatacak

Uzay araştırmalarına son dönemde ciddi yatırımlar yapan Çin, uzaya yapay Ay fırlatmaya hazırlanıyor.

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Çin önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor. 
 
Yapay Ay'ın gökyüzündeki yerini almasının ardından 80 kilometrelik bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı belirtiliyor. 
 
Yapılan açıklamaya göre, yapay Ay, ışığını Çin’in güney batısındaki Chengdu kentine odaklayacak. 
 
Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü başkanı Wu Chunfeng tarafından açıklanan projenin 2020'de hayata geçirilmesi bekleniyor.
 
(Ntv)

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