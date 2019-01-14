Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin, üç modülden oluşacak kendi uzay istasyonunu geliştirmek için Rusya ve diğer ülkelerin benzer projelerinde iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Genel Sekreteri Li Guoping, bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin’in Rusya ile 2018-2022 programına uygun olarak ortak havacılık projeleriyle ilerlediğini ve iki ülkenin uzay araştırmalarında iş birliğine adanmış yıllık toplantılar düzenlediğini belirtti.

Ay çalışmalarının iş birliğindeki ilkelerden biri olduğunu söyleyen Li, “Çin'in yörüngeye göndereceği bir uzay istasyonu inşaat aşamasında ve 2022 yılına kadar tamamlanacak. Bu projede Rusya, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere birçok ülke ile iş birliği yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Çin, üç modülden oluşan kendi yörüngesel uzay istasyonunu oluşturmak için aktif bir araştırma yürütüyor. Bir ana modül ve iki laboratuvar olmak üzere her biri 20 tonluk bir kütleye sahip olacak olan istasyonun ilk modülünün 2019 yılında fırlatılması ve 2022'den itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çin, geçtiğimiz yıl Zhuhai kentinde düzenlenen bir havacılık fuarında insanlı uzay istasyonunun çekirdek modülünü görücüye çıkarmıştı.

Çin’in 2019’da yörüngeye göndereceği uzay istasyonunun ilk modülü geçtiğimiz yıl Zhuhai Air Show’da görüntülendi