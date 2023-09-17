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Bilim-Teknoloji

Çin ''Yaogan-39'' uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 15:44 - Güncelleme:
Çin ''Yaogan-39'' uydusunu fırlattı
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-39" uydusu, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 488'inci görev oldu.

Çin, en son bu sınıftan "Yaogan-40" uydusunu 10 Eylül'de uzaya göndermişti.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

  • Çin uzay uydusu
  • Yaogan sınıfı
  • uzaktan algılama

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