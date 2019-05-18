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Çin yeni bir navigasyon uydusu gönderdi

Çin, dün Beidou-2G8 uydusunu yörüngesine göndererek Beidou navigasyon sistemine bir yeni uydu daha ekledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin, uzay programının ana yüklenicisi olan Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) geliştirdiği uydu navigasyon sisteminin bir parçası olan Beidou-2G8'in GEO-8 uydusunu Long March 3C (Uzun Yürüyüş-3C) roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Türkiye saati ile 18:38'da yörüngesine gönderdi.
 
Long March-3C roketi, Long March-3B ve Long March 3A arasındaki boşluğu doldurmak için geliştirildi. Roket, 9 bin 100 kilogramlık bir uyduyu alçak dünya yörüngesine veya 3 bin 800 kilogramlık bir kargoyu bir Jeosenkron (Yere Eşzamanlı Yörünge) yörüngesine fırlatabilir.
 
HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?
 
Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma (navigasyon) sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çİn'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.
 
BEİDOU UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİ
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), ülkenin ulusal güvenliği, ekonomik ve sosyal kalkınması ihtiyaçları göz önüne alınarak Çin tarafından bağımsız bir şekilde inşa edildi, geliştirildi ve işletildi. Ulusal öneme sahip bir uzay altyapısı olan BDS, küresel kullanıcılara her zaman, her hava koşulunda ve yüksek hassasiyetli konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetleri sunar.
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin'de 2000, Asya-Pasifik bölgesinde de 2012'den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.
 
Çin'in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında (2020), ABD'nin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya genelinde hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

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