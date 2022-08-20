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Bilim-Teknoloji

Çin, yeni Yaogan-35'leri fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uyduları grubunu uzaya gönderdi.

AA20 Ağustos 2022 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

"Yaogan 35 04-A", "Yaogan 35 04-B" ve "Yaogan 35 04-C" uydularını içeren grubun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 433. başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup bu yıl 23 Haziran'da, üçüncü grup ise 30 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

  • Yaogan-35 uyduları
  • uzay

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