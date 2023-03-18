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Bilim-Teknoloji

Çin, yer gözlem uydusu fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu 'Gaofın-13 02'yi uzaya gönderdi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 07:01 - Güncelleme:
Çin, yer gözlem uydusu fırlattı
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Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 468'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini, çevre yönetimi, meteorolojik tahmin ve erken uyarı ile afet izleme ve önleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti. Halen Gaofın sınıfı 32 uydu yörüngede aktif bulunuyor.

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