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Çin, 'yüzen nükleer santral' inşaatına başladı: 2021 yılında kullanıma açılacak

Çin'in ilk yüzen nükleer santralinin inşası, ülkenin doğusundaki Shandong bölgesinde bulunan Yantai'de başladı.

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Çin'in ilk yüzen nükleer santralinin 1.4 milyon yuan'a (202 bin dolar) mal olacağı ve projenin ilk platformunun 2021 yılında kullanıma açılacağı belirtildi. 
Santralle birlikte, kıyı kentlerine, adalara, 'offshore' çalışma platformlarına ve kutup bölgelerine temiz enerji sağlanabileceği öngörülüyor. 
Çin'in deniz streatejisi ce güvenliği için
 
ilu Evening News tarafından aktarılan haberde, bu inşaatın Çin'in deniz stratejisini ve güvenliğini garanti altına almak için attığı önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Projenin başında bulunan Çin Nükleer Şirketi (CNNC) ve Yentai hükümeti arasında, açık bir enerji kompozit tedarik platformu ve havuz tipi düşük sıcaklıklı reaktör inşası üzerine ortak çalışmak için bir anlaşma imzalandı.
 
 
(Sputniik)
 

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