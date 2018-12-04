Çin'de bebeklerin genetiğini değiştirdiğini iddia eden Çinli bilim insanı gözaltına alındı

CRISPR teknolojisini kullanarak dünyanın ilk genleriyle oynanmış bebeklerinin dünyaya geldiğini iddia eden bilim adamı Jiankui'ye bir haftadır ulaşılamıyor. Çin medyasının elde ettiği raporlar Jiankui'nin Çinli yetkililer tarafından gözaltına alındığını gösteriyor.

Bilim adamının geçen hafta Hong Kong'da Çin yetkililerinin kınadığı insan gen düzenleme deneyi hakkında bir sunum yaptığı ve bu sunumdan sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Şıncın'da iki genetik şirketinin sahibi olan He, tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği belirtilmiş, çalışmaya katılan ailelerin kimliklerini açıklamak veya söyleşi yapmak istemediklerini sözlerine eklemişti.

Bu gelişmelerin ardından Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındığını" bildirmişti.

Ayrıca bakanlığın insan genetiğinde değişiklik yapılmasına kesin karşı olduğunu belirten Şü, ekibin eylemlerini "yasa dışı ve kabul edilmez" şeklinde nitelendirerek, bu konuda soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade etmişti.

Çin'deki bazı haber kuruluşları, Jiankui'nin gözaltına alındığını ve üniversitenin başkanı tarafından Shenzhen'e geri getirildiğini bildiiyor. AncakBazı kaynaklar Jiankui'nin kaçtığı yada saklandığını iddia ediyor. Yetkililer, böyle bir durum olsa dahi Jiankui'nins onunda ortaya çıkıp, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın soruşturmasına başvurması gerekeceğini belirtiyorlar.