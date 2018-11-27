Çin'deki insan geni değiştirme işlemine soruşturma: Hastanemizde yapılmadığından eminiz ©

Araştırmacı He Jiankui tarafından açıklanan prosedüre göre, üreme tedavisi sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini bunun sonucunda bir hamileliğin gerçekleştiğini belirtti. Jiankui, bu deneyle amacının kalıtsal hastalıkları tedavi etmek olmadığını ancak Aids virüsü gibi enfeksiyonlara neden olan genlerin direnç göstermesinin engellemek olduğunu söyledi.

Ancak, bu sabah yayınlanan bir açıklamaya göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından Guangdong Bölge Sağlık Komisyonu'na söz konusu iddiaların acilen soruşturulması talebinde bulunulduğu ifade edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMAYA RET

Gen değiştirme işleminin gerçekleştirildiği iddia edilen Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi temsilcisinin CNN'e yaptığı açıklamada ise, "Araştırmanın hastanemizde yapılmadığına ve bebeklerin hastanemizde doğmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.

Temsilci ayrıca, He'nin yayınladığı belgelerde adı geçen doktorlardan iki tanesinin hastanede çalıştığını doğruladı ve konuyla ilgili bir iç soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

ABD'DE YASAL DEĞİL

Öte yandan bu gelişme, ahlaki olarak bazı soruları ve endişeleri de gündeme getirdi. Amerikalı bilimadamları Çin'deki çalışmaya katıldı. Ancak gen değişiminin DNA'da yapılan düzeltmelerin bir sonraki nesile aktarılabileceği ve bunun da diğer genlere zarar verme tehlikesi olması nedeniyle bu tedavi ABD'de yasal değil.

Bazı uzmanlar da bu araştırmanın genler üzerinde değişiklik yapıldığı için güvenli olmadığını savunurken bazıları da tasarım bebeklerin ortaya çıkmasına neden olacağını söylüyor.

HONG KONG'TA AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Habere göre, Jiankui'nin araştırmasıyla ilgili bağımsız bir onay bulunmuyor. Ayrıca araştırma hiçbir sağlık dergisinde de henüz yayımlanmadı. Çinli doktorun, söz konusu araştırmayı salı günü gen konusunda, Hong Kong'ta düzenlenecek uluslararası bir konferansta açıklaması bekleniyor.