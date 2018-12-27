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Çin'den yeni dünya rekoru

Çin'in geliştirdiği su altı aracı 141 gün su altında çalışarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Fırtına kabiliyeti anlamına gelen Haiyan isimli insansız su altı aracı Güney Çin Denizi’nde 141 gün çalışıp 3 bin 620 kilometre yol kat ederek yeni bir dünya rekoruna imza attı.
 
Nisan ayında başka bir rekora daha imza atan Haiyan, Dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru'nda 8 bin 213 metre dalarak en derin dalış dünya rekorunu kırmıştı.
 
Haiyan insansız su altı aracı, büyük su kütlelerinde sıcaklık, tuzluluk ve akıntı gibi deniz koşullarını uzun süre boyunca inceleyebilme kabiliyetini bir kez daha kanıtlamış oldu.
 
Ulusal Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Laboratuvarı (Qingdao), Haiyan insansız su altı aracı sisteminin bir sonraki hedefinin 200 metreden 10 bin metreye kadar farklı derinliklerde, sürü halinde çalışan bir sistem geliştirmek olduğunu bildirdi.

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