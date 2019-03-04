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Çin'in 2. uçak gemisi son testler için yola çıktı

Çin'in tamamını özgün imkanlarla geliştirdiği ilk ikinci uçak gemisi Type 001A'nın son testleri başlıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin'in ikinci uçak gemisi olan Type 001A'nın 5 Mart'ta Çin Deniz Kuvvetleri (PLA-N) envanterine girmesi bekleniyor. Uçak gemisinin envantere kabulünden önceki son deniz denemesine çıktığı, bu testlerde savaş uçaklarının gemiye iniş kalkış testlerinin gerçekleştireceği bildirildi.
 
Çin yerel basınında paylaşılan fotoğrafta uçak gemisinin Çarşamba günü öğleden sonra, çok sayıda römorkör teknesinin yardımıyla tersaneyi terk ettiği görüntülendi.
 
Savaş gemisinin aviyonik, radar ve haberleşme sistemlerini daha önceki denemelerde başarılı bir şekilde test edildiği bu nedenle son testte sadece savaş jetlerinin iniş kalkış testleri yapılacağı bildirildi.
 
Teste bi J-15 savaş uçağının elektronik harp ile donatılmış versiyonunun ve bir Z-18 helikopterinin katılacağı iddia ediliyor.
 
Yapımına 2013'te başlanan uçak gemisinin uzunluğu 315 ve genişliği 75 metre, ağırlığı 70 bin ton ve seyir hızı 31 knot.
 
Geminin 36 adet J-15 savaş uçağını taşıma kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.
 
Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning ise eski adı 'Varyag' olan Sovyet yapımı platformu, 1998'de Ukrayna'dan alınmıştı.
 

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