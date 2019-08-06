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Çin'in H-6K uçağı, hipersonik füzelerle düşman hedeflerini birkaç dakika içinde yok edecek

Uzmanlar Çin'in özgün imkanlarla geliştirdiği bombardıman uçağı H-6K'nın hipersonik füzelerle donatılarak 3 bin kilometre mesafedeki bir düşman askeri üssünü dakikalar içinde yok edebileceğini ileri sürdü.

  • star.com.tr
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Çin'in, düşman topraklarında stratejik hedefleri vurmak için geliştirdiği bombardıman uçağı H-6K'nın, hipersonik mühimmat taşıyacağı iddia edildi.
 
Çin Devlet Telvizyonu'nda (CCTV) uzmanlar, bombardıman uçağının 3.000 kilometre uzaklıktaki düşman askeri merkezlerini tahrip edebilecek hipersonik silahlarla silahlanabileceğini belirtti. 
 
Uzmanlar H-6K'nın Çin'in 5. nesil savaş uçağı J-20 ile birlikte, hipersonik silah kullanarak savaş başlamadan düşman hedeflerini yerle bir edebileceğini söyledi.
 
Salı günü (bugün) CCTV'ye konuşan H-6K pilotu Li Ping, "Bir savaşta, asıl amacımız düşmanımızın derinde kalan ve hayati gördüğü noktaları devre dışı bırakmaktır. Bu özellikle üstün kılan şeydir.'' dedi.
 
Konuya ilişkin Global Times'ın sorularını yanıtlayan Aerospace Knowledge dergisinin genel yayın yönetmeni Wang Ya, ''H-6K gizli bir savaş uçağı olmasa da, düşman topraklarına derinlemesine girme konusunda olağanüstü bir hıza sahip olmasa da, havadan fırlatılan seyir füzeleri de dahil, çok uzaktaki hedeflere saldırmasına olanak sağlayan çok gelişmiş silahlarla donatıldı.'' dedi.
 
Wang Ya, H-6K'nın güvenli bir bölgede kalarak, 2 bin kilometre uzaklıktaki hedeflere ulaşabilecek füzelerini fırlatabileceğini, füzelerin gizlilik yeteneği sayesinde yakalanmadan hedefine ulaşabileceğini söyledi.
 
Son yıllarda Çin'in geliştirdiği hipersonik silahlar, ses hızının 5 katına erişebiliyor. Uzmanlar her bir uçağın 6 füze taşıdığını, 10 uçaklık bir filonun 60 füzeyle düşmanın askeri üslerine saldırabileceğini söylüyor. 

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