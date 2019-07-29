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Çin’in hayalet savaş uçağı, Hava Kuvvetleri testlerine başladı

Çin’in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20’nin Hava Kuvvetleri uçuş testlerine başladığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLA-AF), Şubat 2018’de Lockheed Martin’in F-22 Raptor savaş uçağı ile karşılaştırılabilir olduğunu iddia ettiği J-20 savaş uçağının, savaş birliklerine girdiğini açıkladı.
 
PLA-AF, 24 Temmuz’da, 62001 kuyruk numaralı jetiyle ilk fotoğrafı yayımladı. Bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, “J-20 savaş uçağı gerçek bir savaş eğitimine katıldı.” dedi.
 
 
Çin’in ulusal savunma sanayiine yönelik Xi’an merkezli bir dergi olan Ordnance Industry Science Technology tarafından yayımlanan bir raporda, “J-20, Çin’in gökyüzünü korumak için önemli bir yeni güç haline geldi.” denildi.
 
J-20’DE DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 
Çin’in beşinci nesil savaş uçağı J-20’nin, bombardıman uçağı ve elektronik savaş (EW) uçağı gibi fonksiyonlarının yanı sıra iki kişilik bir pilot kabinine sahip olacağı açıklanmıştı. Günümüzde kullanılan tüm hayalet (stealth) uçaklarda tek kişilik koltuk bulunuyor olması, iki kişilik pilot kabini olan J-20’yi “dünyada bir ilk” konumuna taşıyacak.
 
J-20'nin baş tasarımcısı olan Yang Wei geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, Mighty Dragon lakaplı bu uçağın tasarımı gereği özelleştirilebilir bir uçak olduğunu söyleyerek, “J-20, pilotların kontrol panelindeki büyük bilgilerle başa çıkmasına yardımcı olmak için ikinci bir koltuk ve ek bir panel ile donatıldı. Diğer ülkelerin sahip olmadığı değişikliklerin olması, Çin ordusunun asimetrik bir savaştaki kabiliyetini büyük ölçüde artıracak.” diye konuştu.
 
Yükseltilmiş özelliklerdeki bir J-20’nin daha gelişmiş aviyonik ve yangın kontrol sistemlerine, daha güçlü motorlara ve daha fazla silah yüküne sahip olacağını belirten Wei, “J-20 ayrıca Çinli FC-31’in yeni nesil uçak gemisine entegre edilmek için modifiye edilebilir.” açıklamasında bulundu.
 
ABD, uçağın süpersonik hızı ve radarlar tarafından tespit edilmeden hava sahasına girme potansiyeli nedeniyle (hayalet uçakların özelliği), F-22’nin taktik bir bombardıman versiyonunu oluşturmak istedi. Ancak plan, ABD Hava Kuvvetleri’nin taktiksel bir strateji uçağı yerine stratejik bir bombardıman uçağı istemiş olması nedeniyle 2006 yılında geri çekildi.

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