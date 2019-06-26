Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Çin’in sır gibi sakladığı DF-17 balistik füzesi ilk defa görüntülendi
Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ülkenin bir süredir gizli tuttuğu projen ilk defa görüntülendi.
Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor.
O projelerden birisi de Dongfeng-17 (DF-17).
Çin'in uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan propaganda videosu ile ilk defa görüntülendi.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Dongfeng-17, 7 bin 680 mil yani 12 bin 600 KM hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlığa da ev sahipliği yapıyor.
(NTV)
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