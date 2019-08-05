İlk kez görüntülendi

Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin yeni teknolojilere de hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. O projelerden birisi de ülkenin uzun menzilli füze projesi.

Dongfeng ve Julang serilerinin de aralarında bulunduğu 2500 füzeye ev sahipliği yapan komuta merkezine ait görüntüler ilk defa yayınlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

(NTV)