Gizli kabiliyetlere sahip: İlk kez görücüye çıktı

ABD'nin nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli B-2 stratejik bombardıman uçağına benzeyen uçan kanatlı aerodinamik bir tasarıma sahip olan GJ-11, ilk kez Pekin'deki geçit töreninde sergilendi.

Askeri analistler, insansız hava aracının, güçlü kabiliyetlere sahip olduğuna, düşman topraklarına derinlemesine gizlice girebileceğine ve düşman silah hedeflerine, saklanmış silahlarla saldırılar yapabileceğini söylüyor.

Pekin merkezli bir askeri analist olan Wei Dongxu, Çin’in insansız hava araçlarında kullanılan teknolojilerde uzmanlaştığını söyledi.