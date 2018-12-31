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Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık tarafına inmeye hazır

8 Aralık'ta dünyadan yola çıkan Çin'in uzay aracı Chang'e-4, ilk kez ayın karanlık tarafına inecek. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer 'aracın yumuşak inişe hazırlanmak için planlanan bir yörüngeye girdiğini' söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen Çin, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne bir keşif aracı indirmek için artık son aşamalara geldi.
 
8 Aralık'ta Long March-3 roketi ile fırlatılan Uzay Aracı Chang'e-4, 12 Aralık’ta Ay'ın yörüngesine girmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin dün yaptığı açıklamaya göre, araç iniş için son manevrasını yaparak planlanan yörüngeye girdi. İniş için resmi bir tarih açıklanmazken planlanan tarihin 4 Ocak olduğu belirtiliyor.
 
Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor. Yapılacak deneyler arasında Ay'ın yüzeyine tohum ve böcek yumurtası bırakılması da var.
 
Görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren ilk ülke olarak tarihe geçecek.

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