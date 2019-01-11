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Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Ay'ın güney kutbundaki “karanlık yüz” olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilk gerçekleştiren Çin'in uzay aracı, dünyaya yeni görüntüler gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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8 Aralık 2018’de dünyadan yola çıkan Çin'in uzay aracı Chang'e-4, 3 Ocak'ta ayın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve ilk görüntülerini göndermişti. Çin'in uzay aracı, bir haftalık “uyku modu”nun ardından ayın görünmeyen tarafından ilk panoramik görüntüyü Dünya'ya gönderdi.
 
Chang'e-4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere (Yutu-2) iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başladı. Keşif aracı Yutu-2, Ay'dan Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesinin yanı sıra çeşitli deneyler de gerçekleştirecek. Yapılacak deneyler arasında Ay'ın yüzeyine tohum ve böcek yumurtası bırakılması da var.
 
11 Ocak 2019'da Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın görünmeyen yüzünden gönderdiği ilk panoramik görüntü.
 
 
3 Ocak 2019'da Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın görünmeyen yüzünden gönderdiği ilk görüntü
 
 

5 Ocak 2019'da Chang'e-4 uzay aracının Ay'ın görünmeyen yüzünden gönderdiği görüntü

 

 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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