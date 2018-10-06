Çinli ajanlar Amerikan şirketlerini mikroçiple hacklemiş

Çin kaynaklı bu saldırıyı kendi iç denetimleri sonucunda ortaya çıkartan Amazon ve Apple’ın, durumu ABD’li hükümet yetkililerine ilettiği ifade edildi. Şirketlerin veya kullanıcılarının verilerinin çalındığına dair her hangi bir işaretin bulunmadığının altı çizilen haberde, her iki şirketin de zarar gören sunucuları altyapılarından çıkardığı belirtildi.

Büyüklüğü pirinç tanesi kadar

Haberde, aralarında kıdemli ulusal güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 17 kişinin, Super Micro’nun donanım ve diğer saldırı araçlarının manipülasyonunu teyit ettiği bilgisi de yer aldı.

Bloomberg’in iddiasına göre; Çin, sunuculara anakart tedarik eden Super Micro Computer'a ait anakartlar üzerinden ABD Savunma Bakanlığı’nın veri merkezlerinde, CIA’in drone operasyonlarında, ABD Donanması’na ait gemilerin ağlarında da kullanılan Elemental’ın sunucularına saldırdı.

Bu saldırıda Çin'de üretilirken ve Çin ordusu tarafından tasarlanan pirinç tanesi boyutundaki mikro çipler kullanıldı. İddiaya göre bu mikro çiplerin yerleştirildiği ana kartların bulunduğu sunucuları kullanan ABD’nin önde gelen onlarca şirketi Çin hükümeti tarafından gözetlendi.

Bir günde 430 milyon doları gitti

Çin Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Apple ve Amazon ve bu iddianın gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklamalar yapsa da haberin ardından Super Micro’nun ABD'de borsalarında işlem gören hisseleri bir günde yüzde 41 değer kaybetti.

Nasdaq’ta işlem gören Super Micro Computer'ın piyasa değeri de bir günde 430 milyon dolar eriyerek, 1 milyar 43 milyon dolar seviyesinden 613 milyon dolara kadar geriledi.

(Habertürk)