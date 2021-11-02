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Bilim-Teknoloji

Çip krizi Apple'ı da vurdu! O ürünlerde üretimi azaltacak

Son zamanlarda dünya teknolojilerini sekteye uğratan çip krizi telefon üreticisi Apple Inc'de vurdu. Söz konusu krizin etkilerini en aza indirmek isteyen Apple, iPhone 13'e daha fazla parça sağlamak için iPad'lerin üretimini azalttı.

2 Kasım 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:10
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Dünya genelinde yaşanan çip krizine yönelik, Nikkei haber ajansının bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple'ın başlangıçtaki planlarına kıyasla iPad üretimi geçen iki ayda yarı yarıya azaldığını yazdı. Söz konusu bu durum dünya genelinde çip arzında yaşanan daralmanın şirketi beklenenden daha kötü etkilediğine işaret ettiği belirtildi.

Habere göre daha eski iPhone modellerinde kullanılması planlanan parçalar da iPhone 13'te kullanılıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook arzda yaşanan daralmanın dördüncü çeyrekte daha kötü olabileceğine ve çip tedariğinde yaşanan sorunların şirketin çoğu ürününü etkilmeye başladığına dair uyarıda bulunmuştu.

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