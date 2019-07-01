'Çocuklarınızı korumak için dijital dünyanın dilini bilin'

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini kurarak bu alandaki çalışmalara öncülük eden Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gerçek dünyada insanların konuştuğu dil ile sanal dünyadakiler arasında çok büyük farklar olduğunu vurguladı.

LEHİMİZE ÇEVİRELİM

Prof. Dr. Çomaklı, “Her milletin kendine göre kültürel kodları, hareket noktaları vardır. Biz bu dünyada hâkim olamazsak, dijital dünyada yer alamazsak çocuklarımız bizim kültürel kodlarımızdan ve toplumsal değerlerimizden uzaklaşarak bu dünyada başkalarının yönlendirdiği şekilde yaşayacaktır ve düşünecektir. Elbette ki bu dünyadan vazgeçmek mümkün değil” dedi.”Eskiden mahalle aralarında çelik çomak, futbol gibi oyunlar oynanıyordu”diyen Prof. Dr. Çomaklı şöyle konuştu; “Bu oyunların dilini biliyorduk ancak dijital dünyanın dilini bilmediğimiz gibi bunların oyunlarının dilini ve neler getirip götürdüğünü bilmediğimizden dolayı çocuklar ölmeye başlıyor, depresyona giriyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bahsettiğimiz husus burada ortaya çıkıyor. Dilini bilmediğimiz bir sahaya girdiğimiz andan itibaren işin içinde oyun olsa bile neticesinde çok büyük zararlar görebiliriz. Ne söylediğini, ne yapmak istediğini bildiğimiz bir dünyaya girersek orada her şeyi lehimize çevirebiliriz.”