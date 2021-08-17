Covid-19'la ilgili çarpıcı araştırma: 1 yıl sonra bile var

star.com.tr 17 Ağustos 2021 Salı 10:42 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:42

İsveç'te, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ilgili, yüksek katılımlı bir araştırmaya imza atıldı.



Çalışmada, Danderyd Hastanesi'nde her dört ayda bir kan testi yaptıran ve soruları özel bir uygulama aracılığıyla yanıtlayan 2.000 hastane çalışanı takip edildi.

Danderyd Hastanesi ve Karolinska Enstitüsü'nde doktora öğrencisi Sebastian Havervall, "Hastalananların çoğunun koku ve tat kaybı yaşadığını ve enfekte olanların yüzde 10'unda, hiçbir semptom görülmediğini takip ettik.' dedi.

Antikorların hem daha önce İngiliz varyantı olarak adlandırılan Alpha varyantı hem de şu an dünyada hızla yayılan baskın Delta varyantı için iyi koruma sağladığı belirtiliyor.

Ancak günümüzde Beta ve Gama olarak adlandırılan Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı antikaor koruması, aynı düzeyde güçlü değildir.

Sebastian Havervall, "Antikorların Beta ve Gama suşlarına karşı koruma seviyeleri, yüzde 30 ila 40 düzeyinde daha düşük." dedi.

Danderyd Hastanesi'ndeki araştırma grubu, halihazırda enfekte olanlar için kaç aşı dozu gerektiğini de araştırdı. Daha önce tek doz Pfizer aşısının yeterli olduğu sonucuna varılmıştı. Danderyd grubu, bunun AstraZeneca için de geçerli olduğunu iddia etti.

İskandinavya'nın geri kalanından daha fazla etkilenen İsveç'te, bugüne kadar 14.600'den fazla ölüm ve 1.11 milyon vaka görüldü.

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