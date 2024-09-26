Cüce gezegen Ceres'te yaşanabilirlik ihtimali

Invers.com'un haberine göre, bilim insanları yaptıkları araştırmada, cüce gezegen Ceres'teki bir okyanusta, yaşam için gerekli olan bazı organik maddelerin meydana gelmiş olabileceğini tespit etti.

Asteroit kuşağındaki en büyük gök cismi olan cüce gezegen Ceres'te, tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanusları bulunuyor.

Ceres'te bulunan büyük gök taşı kraterlerinden biri olan "Ernutet" çevresinde yüzlerce kilometrekarelik alifatikler olarak adlandırılan organik kimyasalların yayıldığı alanlar keşfedildi.

Araştırmada, kraterdeki alifatik bileşenlerin, uzaydaki radyasyon bombardımanının etkisiyle çok çabuk yok olması nedeniyle nispeten kısa süre önce yüzeye çıkmış olabileceği ortaya çıktı.

ORGANİK KİMYASALLAR ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Araştırmayı İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nde gezegen bilimci olan Prof. Dr. Maria Cristina De Sanctis başkanlığında bir ekip yürüttü.

Ekip, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2012'deki "Dawn Görevi"nde elde edilen bilgiler uyarınca laboratuvarda Ceres'teki kimyasallara benzer içerikte bir karışım üretti.

"Ernutet Krateri" çevresinde bulunan alifatik organikleri içeren karışım, organik molekülleri parçalayan "uzay aşındırmasını" taklit etmek için güçlü ultraviyole radyasyon ve hızlı hareket eden iyonlarla (elektrik yüklü atomlar) bombalandı.

Böylece söz konusu organik maddelerin çözünüm süresinden Ceres'in yüzeyinde ne kadar süredir bulunduğu tespit edilmeye çalışıldı.

SON 10 MİLYON YIL İÇERİSİNDE OLUŞMUŞ OLABİLİR

Deney sonucunda, alifatik bileşiklerin bir miktar koruma sağlayan kil benzeri maddelerle karışmış olsa bile radyasyona dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.

Araştırma, Ernutet Krateri çevresindeki bu tür hidrokarbonların bölgeye yaklaşık 10 milyon yıl içinde gelmiş olabileceğini gösterdi.

Yapılan simülasyonların çoğu, organik moleküllerin kuyruklu yıldızlar veya daha küçük asteroitler tarafından taşınmadığını, muhtemelen Ceres'in derinliklerinde oluştuğunu öne sürdüğü için Ceres jeolojisinin, organikleri oldukça yakın bir geçmişte oluşturduğu çıkarımı yapıldı.

YAŞANABİLECEK BİR ALAN OLABİLİR

De Sanctis ve ekibi araştırmada, "Ernutet Krateri'nde bulunan organik bileşikler, Ceres'in derin okyanusunun en az birkaç yüz milyon yıl süren ömrü boyunca evrimleşmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Kraterin yüzeyinde bulunan organik bileşiklerin, Ernutet Krateri'ndeki çatlaklardan sızarak veya küçük meteor çarpmaları ve toprak kaymaları gibi etkenlerle yüzeye çıkmış olabileceği vurgulandı.

Ekip, Ceres'in ve özellikle de Ernutet Krateri'nin etrafındaki alanın, olası "yaşam barındıran" veya "yaşamı destekleyebilecek ortam" araştırmaları için adaylardan biri olduğuna işaret etti.

Araştırma Science Advances dergisinde yayımladı.