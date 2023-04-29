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Bilim-Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Teknofest'e Togg ile giriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest 2023'e katıldı. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracı ile alana geldi.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Teknofest'e Togg ile giriş yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest 2023 heyecanına ortak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG aracıyla TEKNOFEST alanına geldi.

Erdoğan'ı gençler karanfillerle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, TOGG'dan inerek katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kürsüye çıkarak Teknofest paydaşları ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.

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